Половина москвичей в случае ЧС включит телевизор

Несмотря на падение роли телевидения в ежедневном информировании россиян на фоне роста влияния интернета, каждый второй житель Москвы в случае чрезвычайной ситуации или каких-то происшествий в городе включит ТВ. Так, согласно опросу ВЦИОМ, поступят 52% столичных жителей.

Искать подробности и разъяснения от властей москвичи будут на "России 1", "Первом канале", "Москве 24", "России 24" и НТВ.

Примечательно, что 31% москвичей в обычное время вообще не смотрят телевизор.