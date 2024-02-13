Свердловская область вошла в пятерку регионов по банковским вкладам в юанях

По данным Группы ВТБ, Средний Урал вошел в топ-5 российских регионов с наибольшим количеством открытых вкладов в юанях.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе банка, клиенты ВТБ в Свердловской области за 2023 год открыли более 700 вкладов в китайской валюте на общую сумму порядка 450 млн рублей. По количеству вкладов в юанях область вошла в пятерку регионов, уступив Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду.

Средний размер вклада в рублевом эквиваленте составил 643 тысячи рублей. Большинство вкладов (67%) размещались на срок от 3 до 6 месяцев.

Всего же по стране общий объем портфеля средств превысил 12,6 млрд юаней, увеличившись за год почти вдвое. В результате юань занял 25% в валютных сбережениях клиентов. Он стал второй популярной иностранной валютой, потеснив евро.

Ранее сообщалось, что поставки китайских легковых автомобилей на Урал за год выросли почти в пять раз.