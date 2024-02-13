Трамвай до Солнечного могут пустить уже 17 февраля

Трамвай в Солнечный Екатеринбурга могут пустить уже в ближайшую субботу. Приятные подозрения появились после того, как местные жители заметили активность на трамвайных путях в микрорайоне, где рабочие счищали снег.

Как передают СМИ со ссылкой на источник в городской администрации, трамвай пустят уже 17 февраля, однако официально в мэрии эту информацию не подтверждают, сообщая, что дата еще не определена.

Напомним, что ранее в мэрии обещали запустить трамвайное движение в Солнечный в середине февраля. Сейчас к завершению подходит техническая обкатка, а после до микрорайона можно будет доехать на трамвае №9, чей маршрут продлят.

Пока местные жители смогут доезжать только до остановки на улице Чемпионов, однако на втором этапе предусмотрено строительство еще пяти пунктов, в том числе до улицы Нескучной, а также трамвайное кольцо.