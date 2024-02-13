Турчак: пункт отбора в Ханты-Мансийске на службу по контракту – лучший на Урале и один из передовых в стране

В Ханты-Мансийске работает секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Сегодня вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой он посетил пункт отбора граждан на военную службу по контракту – единственный из аналогичных в России, где соблюдены все требования Минобороны к таким объектам. Политик назвал центр лучшим на Урале и одним из передовых в стране.

В своих соцсетях Турчак написал, что центр создавали вместе с кандидатами на контрактную службу – в течение двух месяцев отрабатывали маршрутизацию, оттачивали и оптимизировали процессы. Внедрены лучшие практики гражданского обслуживания: принцип одного окна, полного цикла.

"В результате получилось сделать все для того, чтобы будущий новобранец мог быстро – меньше, чем за сутки – и комфортно оформить контракт. В одном здании – все этапы: от написания заявления и медкомиссии до отправки в воинскую часть со всем необходимым обмундированием", - написал в своих социальных сетях Андрей Турчак.

Пропускная способность нового здания пункта отбора рассчитана на 60 человек в день. При необходимости она может быть увеличена до 100 человек.

"Условия здесь созданы достойные", - сказал Турчак.

При заключении контракта бойцам выдается рюкзак с предметами первой необходимости, одеждой. Гарантировано денежное вознаграждение: при заключении контракта военнослужащий получает сразу суммарно 745 тыс. руб. (единовременная региональная выплата 400 тыс. руб. при заключении контракта, 150 тыс. руб. от правительства региона за первые два месяца службы, 195 тыс. руб. – выплата Минобороны РФ). Далее выплачивается 150 тыс. руб. за каждые последующие два месяца службы, а также 100 тыс. руб. по окончании контракта.

"Помимо федеральных льгот, в Югре действуют более 30 региональных мер социальной, имущественной и финансовой поддержки участников СВО и их семей. Бойцы из Югры получают самые большие региональные выплаты. Сюда целенаправленно приезжают из других регионов. И немало: до 40% новых контрактников – приезжие. Встретили ребят из Уфы и Екатеринбурга. Сербов из местной диаспоры, из Белграда и боснийской Бани Луки. Благодарю главу региона, команду Натальи Комаровой за организацию работы на таком высоком уровне", - сказал Турчак.

Ранее председатель Народного Совета ДНР, Герой республики Артем Жога, побывав в центре, назвал новый пункт отбора на службу по контракту уникальным объектом.

"Центр облегчает подготовку к службе и уменьшает количество времени ребят, которое они могли бы в других местах потратить на бюрократические проблемы. Замечательный центр. Думаю, он будет примером для всех других регионов в деле создания таких пунктов отбора", – сказал Артем Жога.

Экс-командир батальона "Спарта" также поблагодарил губернатора Югры Наталью Комарова за организацию комфортных условий для добровольцев. Аналогичные мысли высказала после посещения центра депутат Госдумы Жанна Рябцева.

"Новый пункт отбора на службу по контракту великолепен. И люди здесь со всей страны, и сделано все по уму и для людей. Пункт работает по принципу полного цикла. Пообщались и с губернатором Югры Натальей Владимировной Комаровой. Отрадно видеть такое теплое отношение к нашим бойцам. Неудивительно, что со всей России сюда едут на заключение контракта", - написала Рябцева в своем telegram-канале.

Центр патриотов России открыт 26 января. Он разместился в современном двухэтажном здании площадью более тысячи квадратных метров, расположенном на въезде в город. Здесь имеется все необходимое для работы структурных подразделений и служб, проведения агитационной и информационно-разъяснительной работы с претендентами, места отдыха и ожидания, помещения для персонала. Кроме того, у претендентов имеется возможность на месте получить зарплатную карту, решить вопросы с судебными приставами или бесплатно сделать фото на документы.

По запросам командиров воинских частей, в которых несут службу югорчане, правительство автономного округа, в том числе с привлечением внебюджетных средств, обеспечивает приобретение и поставку техники, материально-технических, транспортных и лекарственных средств, обмундирования, строительных материалов. Так, в числе приобретаемой по заявкам командиров воинских частей техники противодронные ружья, FPV-дроны, оптоэлектронные устройства, дроны и комплектующие к ним, комплексы защиты от малых беспилотных летающих аппаратов и другое. Все закупаемое оборудование и техника адресно доставляется в зону проведения СВО.

Помимо гарантированной финансовой поддержки участники СВО и члены их семей в Югре получают медицинскую, юридическую и психологическую помощь. За каждой семьей военнослужащего закреплен социальный координатор, а также разработан социальный паспорт, включающий индивидуальный маршрут сопровождения, где учитываются все потребности семьи вплоть до проведения ремонта или доставки ребенка в детский сад.