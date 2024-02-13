Мужчина, отравившийся "минералкой", скончался после ожога пищевода

Во Владикавказе скончался 65-летний мужчина, получивший накануне ожог пищевода после глотка жидкости из бутылки с "минеральной водой". По предварительным данным, в бутылке мог быть уксус. Мужчину госпитализировали, но спасти не смогли, сообщил глава Северной осетии Сергец Меняйло.

"Правоохранительные органы и Роспотребнадзор продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего, проводятся необходимые следственные действия", - сообщил Меняйло.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор распорядился остановить продажи минеральной воды "Джермук" до выяснения всех обстоятельств. В партии, из которой, предположительно, была бутылка погибшего, было еще около 2,5 млн бутылок, они продаются в 84 регионах страны.