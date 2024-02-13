"Я б этот снег вообще не вывозил". Бубнов рассказал, почему Екатеринбург покрыт сугробами

Глава комитета благоустройства Екатеринбурга и замглавы города Алексей Бубнов признался, что ничего не может сделать с постоянными сугробами на улицах города. Виной всему требования федеральных властей, установивших определенную норму для всей России разом. Об это он рассказал на заседании постоянной комиссии по городскому

хозяйству, градостроительству и землепользованию.

"Те требования, которые нам прописаны по уборке федеральной властью, единообразно накрывают всю страну от Сочи до Норильска. Понятно, что законодательство как-то надо менять. Как судьи наши - прокурорские работники в судебных решениях пишут, что это безопасность граждан и рекомендации надо выполнять. Я ничего сделать тут не могу. Я устал получать эти предписания в свой адрес. Я бы вообще этот снег не вывозил, он и не вывозился в 90-е годы", - заявил Бубнов.

Довольно активно тему поддержал и председатель комиссии Александр Колесников, по мнению которого на теме снега неоправданно раздувается ажиотаж. По его словам, люди забыли, что живут на Урале и правила, согласно которым дворник должен каждые два часа выходить и подметать снег, возможно, применимы в Сочи, но тоно не при такой погоде. Депутат также заявил, что не понимает возмущений граждан.

"Я не знаю, где вы много снега увидели. Я служил в Заполярье - вот это много. Мы вообще живем на Урале. Я не скажу, что хуже уборка стала, просто раздули этот ажиотаж нездоровый. Да, есть пробелы. Акцент сделайте на заужение и колейность - это самое нужное. Вот на этом, в первую очередь, надо сосредотачиваться, а все остальное это уже по ходу. Наша задача избежать человеческих жертв. И с ума сходить не надо. Я проехал все районы за исключением Чкаловского. Ничего прямо криминального я не увидел. Да, было тяжело, были праздники. Но это не самая плохая уборка в городе. Да, где-то не успеваем, но всему свое время. Так что, коллеги, давайте будем терпеливыми, давайте будем внимательнее и если критикуем власть, то критикуем по делу", - заявил Колесников.