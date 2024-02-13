Сенат США проголосовал за законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню

Сенат США поддержал законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню без мер на защиту границ.

За одобрение документа проголосовали 70 сенаторов, 29 выступили против, пишет РИА Новости.

Теперь проект предстоит рассмотреть палате представителей, где сильна республиканская оппозиция, выступающая против выделения новых средств Киеву.

Ранее Сенат США представил компромиссный законопроект по охране границы страны, помощи Киеву и Израилю на $118,28 млрд. Предполагается, что $60,06 млрд будет потрачено на поддержку Украины, $14,1 млрд — Израиля. При этом охрану границы в документе предлагают профинансировать лишь на $20,2 млрд. Как заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю обречены на провал, они оказались хуже, чем думали республиканцы.