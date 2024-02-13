Жители Советского жалуются на рост численности бездомных собак

В Советском местные жители жалуются на рост численности безнадзорных собак, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращение опубликовал telegram-канал "Осторожно | Югра". По словам жительницы Советского, тревогу из-за большого количества бездомных собак на ул. Трассовиков начали бить еще с сентября. Однако власти не реагируют. Несмотря на обещания, что отлов будет работать с 22 января, число бездомных животных не уменьшилось. Стая продолжает плодиться.

Жители сообщают, что собаки уже едят трупы животных, в том числе других собак.

В администрацию направлен запрос.

Отметим, что в Югре проблема бездомных собак является одной из самых острых. Ранее губернатор Наталья Комарова жестко высказалась о проблеме бездомных собак в регионе.

"Я что тут, "дворцы" буду строить для бездомных животных и потом содержать все это? Извините, что я жестко. Это моя собака? Это я ее бросила?! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте", - заявила она в ответ на вопрос местной жительницы о том, как будет решаться проблема бездомных животных.

Позднее власти заявили, что к 2025-ому в округе не останется собак без владельцев.