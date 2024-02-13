Латентная задолженность по зарплате в Свердловской области превышает 145 млн рублей

На начало 2024 года латентная задолженность по зарплате в Свердловской области составляет 145,6 млн рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, эти деньги не выплачены более чем 2 тысячам работников. Вместе с тем, в 2023 году прокурорам удалось добиться погашения долгов по заработной плате перед уральцами на сумму свыше 803 млн рублей. Из них предприятиями-банкротами – на сумму более 58 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2024 года, по данным Свердловскстата, официальная задолженность по зарплате в регионе отсутствует.

Напомним, недавно стало известно, что мэрия Екатеринбурга планирует еще повысить зарплаты сотрудникам сферы общественного транспорта.