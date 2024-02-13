Самый старший из подростков, избивавших людей в Тюмени, арестован

Центральный районный суд Тюмени отправил под арест самого старшего участника драк со школьниками.

Как сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, избрана мера пресечения 18-летнему Зию Абилову. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.

19 января в ТЦ "Солнечный" в Тюмени, а также на ул. Широтной 20 января подозреваемый вместе со своими несовершеннолетними приятелями избил других подростков. Происходящее молодые люди снимали на камеру. По решению суда, обвиняемый будет содержаться под стражей до 11 апреля 2024 года.

Двое других участников драки - несовершеннолетние 2008 года рождения. Они ждут решения суда. Судебное заседание по ним будет проходить в закрытом режиме.