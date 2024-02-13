Почти у половины россиян работа и полученная специальность не связаны - опрос

Почти у половины россиян (46%) работа не связана с полученной в вузе или колледже специальностью, таковы данные опроса, проведенного сервисом "Авито Работа".

Выяснилось, что чаще всего полученная специальность и текущая профессия совпадают у россиян в возрасте 65+ (53%), тогда как в возрасте 18-24 года совпадение имеется только у 32%. Чаще всего

Более половины опрошенных (63%), которые получили высшее или среднее образование и сейчас трудоустроены, ранее планировали работать по специальности. 24% поделились, что изначально не собирались этого делать, а 13% не были до конца уверены в выборе профессии во время учебы.

Треть россиян получала образование в другом городе (населенном пункте).