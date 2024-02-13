Петросяну стало хуже

Ночью юмористу Евгению Петросяну резко стало хуже.

Врачам удалось его стабилизировать. Госпитализированный артист ночью вызвал медиков в палату из-за плохого самочувствия. Те выявили у Евгения Вагановича обострение хронической гипертонии и стабилизировали состояние 78-летнего Петросяна, пишет Mash.

Ранее выяснилось, что Петросян экстренно госпитализирован в Москве с переломом предплечья со смещением. Артист упал 11 февраля во время прогулки на Лесной улице. Петросяну вызвали "Скорую", сейчас он находится в больнице. В мае 2023 г. сообщалось, что Петросяна госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве. Shot писал, что у юмориста серьезные проблемы с сердцем.