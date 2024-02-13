В Госдуме предложили запретить прокат "Мастера и Маргариты": "Это представление сатанизма на экране"

Зампред комиссии Госдумы по депутатской этике, актер и член фракции "Справедливая Россия – За правду" Николай Бурляев выступил с критикой решения Минкульта выдать фильму "Мастер и Маргарита" прокатное удостоверений.

Бурляев во время обсуждения законопроекта, посвященного другому вопросу (впрочем, тоже связанному с выдачей прокатных удостоверений), заявил, что разрешения на прокат выдаются "очень либерально".

"Мастер и Маргарита" идет в прокате и идет успешно. Автор этого фильма – американец – выступил против СВО", - аргументировал свою позицию Бурляев. И добавил: "Но не это главное. Это представление сатанизма на нашем экране".

По предварительным данным, экранизация романа Михаила Булгакова собрала в российском прокате уже почти 1,5 млрд руб. Отраслевое издание "Кинобизнес сегодня" отмечает, что от недели к неделе интерес к фильму почти не падает и выходит в исторические рекордсмены по этому показателю, обгоняя многие проекты, в которые вкладывались гораздо большие ресурсы, например, фильм "Вызов".