Роспотребнадзор приостановил продажу минералки "Джермук"

Продажа партии минеральной воды "Джермук" в России будет приостановлена из-за отравления мужчины во Владикавказе. По предварительным данным, он глотнул из бутылки, в которой вместо воды оказался уксус. По данным РБК, решение об ограничении продажи принял Роспотребнадзор.

По данным издания, в розничной продаже сейчас находится почти 2,5 млн бутылок из этой партии в 84 регионах страны.

СКР начал проверку после того, как мужчина получил ожог пищевода, он был госпитализирован.

"Изъяты бутылки с минеральной водой данного производителя из домовладения мужчины и торговой точки, опрашиваются лица, располагающие интересующими следствие сведениями, изымается и изучается документация, будут назначены необходимые экспертизы", - заявили в СКР.