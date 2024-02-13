13 Февраля 2024
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Общество Омская область
Фото: Министерство культуры Омской области

Виталий Хоценко сообщил о масштабном обновлении домов культуры

На эти цели будет направлено более 35 млн рублей.

Всем 32-м районам Омской области выделят средства на улучшение материально-технической базы Домов культуры Соответствующее постановление о распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета принято на заседании регионального кабинета министров под руководством Губернатора Виталия Хоценко.

«32-м нашим районам выделены средства на оснащение Домов культуры. Это стало возможным благодаря федеральному проекту партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». Всего в этом году обновим материально-техническую базу 50 домов культуры. Направим на эти цели более 35 млн рублей», - сообщил глава региона в телеграмм-канале.

Более 35 млн рублей выделено из бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству культуры Омской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры. В 2023 году по этой программе все муниципальные районы Омской области получили поддержку. Так был проведен внутренний ремонт помещений в клубе в деревне Камышино Таврического района, в районном центре культуры Горьковского района произведён ремонт кровли, в Исилькульском доме культуры заменили кровлю и облицевали фасад, заменили окна и двери. Кроме того, в дома культуры приобретаются новые кресла, современное звуковое и световое оборудование, одежда сцены.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Омской области, данная программа существует более 5 лет. Ежегодно в ней принимают участие все районы Омской области. Благодаря президентскому нацпроекту «Культура» и этой программе удалось улучшить материально-техническую базу, провести текущий и капитальный ремонт, а также оснастить новым оборудованием более 260 ДК.

(2024)|Фото: Министерство культуры Омской области

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