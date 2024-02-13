В Анталье после шторма началось наводнение

В турецкой Анталье непрекращающиеся дожди привели к наводнению. Вода затопила множество городских районов и соседних курортных поселков, закрыт аэропорт полуторамиллионного города, вода стоит на улицах, закрыты школы.

Издание Hurriet пишет, что во время шторма скорость ветра достигала 45 км/ч, разрушены многие пляжи на побережье Средиземного моря.

Многие припаркованные на улицах автомобили водой унесло в неизвестном направлении, подземные переходы подтоплены, спасатели эвакуируют заблокированных в домах людей.