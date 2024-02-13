В Прикамье журналистку отправили в СИЗО по подозрению в вымогательстве

Суд в Чайковском отправил журналистку Наталью Балякину в СИЗО на два месяца. Под стражей она пробудет до 9 апреля.

Адвокат журналистки Алексей Шардаков будет обжаловать меру пресечения и попытается добиться домашнего ареста, сообщает Properm.ru.

Общественница и журналистка из Чайковского Наталья Балякина обвиняется в вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Сообщается, что она вымогала деньги у председателя местной думы Михаила Шубина. Сам Шубин пока никак не прокомментировал ситуацию.