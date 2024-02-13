Захарова прокомментировала объявление в розыск президента Эстонии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение МВД России объявить в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа в розыск.

"За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

МВД России объявило Каллас и Петеркопа в розыск за уничтожение памятников советским воинам.

Эстонский военный музей объявил ранее о планах перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище.

В январе парламент Эстонии отклонил законопроект о демонтаже памятника советскому воину в Таллине, известному как "Бронзовый солдат". Предложившая демонтировать памятник Консервативная народная партия Эстонии заявляла, что памятники, установленные в советскую эпоху, "унизительны для эстонцев, неприемлемы и фальсифицируют реальную историю".