13 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

Хоккей против детского рака: фонд "Дети России" и ХК "Автомобилист" устроят благотворительный матч

Благотворительный фонд "Дети России" и ХК "Автомобилист" организуют матч против детского рака. Он пройдет 15 февраля в екатеринбургском КРК "Уралец".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, за пять лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга "Автомобилист" и "Дети России" собрали более 4 100 000 рублей на обновление технологической базы клиники. В этом году организаторы вновь приглашают присоединиться к общему доброму делу и поддержать маленьких пациентов.

Готовиться к мероприятию клуб и фонд начали в конце января. В Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга прошел творческий мастер-класс. Гостями стали ветераны уральского хоккея – олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Павел Дацюк, а также опытные и именитые игроки и наставники Алексей Булатов и Дмитрий Устюжанин. Вместе с маленькими пациентами спортсмены создали серию рисунков, а вместо кистей использовали хоккейные шайбы. Работы стали основой для создания специальной линейки сувениров с фирменной символикой "Автомобилиста".

благотворительный хоккейный матч в Екатеринбурге(2024)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Уникальный мерч представят фанатам 15 февраля. В этот день в 19.00 в КРК "Уралец" пройдет благотворительный хоккейный матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и "Авангард" (Омск). Героями мероприятия будут дети Вера, Лев и Варя, которые справились с онкологией. Они проведут торжественное вбрасывание и будут объявлять игроков на выходе команд. Также все трое бывших пациентов детского онкоцентра станут героями промо-роликов.

На форме игроков в этот день будут специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком. В фойе КРК "Уралец" установят благотворительные сферы для сбора пожертвований. Всем, кто опустит в них небольшую сумму, сотрудники Фонда подарят золотую ленту, символ праздника.

форма ХК "Автомобилист" для благотворительного матча(2024)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

"Спасибо клубу "Автомобилист" за то, что на протяжении шести лет поддерживает пациентов онкоцентра. Администрация, игроки, фанаты помогают приобрести технику, которая каждый день позволяет врачам спасать детей, изучать болезнь и искать новые способы борьбы с ней. Это огромный вклад в дело борьбы с детской онкологией. Яркий, важный пример: объединив усилия, мы способны добиваться больших изменений к лучшему", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

Средства, вырученные в ходе благотворительного матча, направят на приобретение современного микроскопа для проведения повседневных клинико-диагностических исследований. Стоимость прибора составляет 733 600 рублей.

Теги: фонд, матч, Автомобилист


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