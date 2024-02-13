В Кремле отказались комментировать ужесточение приговора Кагарлицкому*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не может сказать, знает ли глава государства Владимир Путин о приговоре социологу и публицисту Борису Кагарлицкому*.

"Я не могу сказать, в курсе ли он того решения, которое принято», - цитирует Пескова РИА Новости.

В Кремле судебное решение комментировать не могут и не будут этого делать, добавил он.

Ранее апелляционный военный суд ужесточил приговор Кагарлицкому* по делу об оправдании терроризма, вместо штрафа ему назначили пять лет лишения свободы.

Напомним, в октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин пообещал изучить ситуацию с Кагарлицким*. "Я возьму бумагу вашу, посмотрю и отреагирую, обещаю", - сказал глава государства одному из участников заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга