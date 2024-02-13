Бронированная "Нива" поможет тюменским бойцам в спасении раненых

Бронированная "Нива" поможет тюменским бойцам в спасении раненных, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Военнослужащие из Тюменской области, участвующие в СВО, получили автомобиль. Эту машину бойцы очень ждали, отметил в видеообращении санинструктор отряда огнеметной группы специального назначения с позывным "Знахарь".

"Нива" будет выполнять боевые задачи, а именно — эвакуацию пострадавших, раненых, больных в госпиталя. Так как мы находимся на переднем краю, эта машина была необходима как воздух. Благодаря руководителю регисполкома "Единой России" Ольге Швецовой этот автомобиль был приобретен за короткие сроки. Хотел бы ей сказать отдельное спасибо за помощь. Мы вместе и победа будет за нами!", - заявил он.

Эвакуационный транспорт оснащен противоосколочной броней. Рядом с "Нивой" стоит "УАЗ", который был передан участникам спецоперации от правительства Тюменской области.

В регионе продолжается акция "100 миллионов для Победы". Суть акции состоит в сборе денежных средств для помощи мобилизованным жителям региона. На эти деньги для военнослужащих приобретают коллиматорные прицелы, предназначенные для упрощения прицеливания и сопровождения цели, тепловизионные прицелы, которые позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий, приборы ночного видения, приборы бесшумной стрельбы, цифровые радиостанции, которые организовывают связь в зашифрованном режиме и многие другие средства. Меценаты также могут приобрести необходимые вещи из списка самостоятельно.