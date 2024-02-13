В Перми отменен концерт Лолиты

В Перми отменили концерт Лолиты, который должен был состояться 19 марта в пермском ДК им. Солдатова, передает корреспондент Накануне.RU.

В ДК пояснили, что организаторы расторгли договор с площадкой. Купившие билеты, смогут их сдать. Причин расторжения договора не назвали.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что выступления Милявской на разных площадках начали отменять организаторы – из-за участия певицы в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Сама Лолита заявляла, что вместо отмененных концертов займется домашними делами.

После скандала певица Лолита Милявская сообщила о том, что люди направляют письма с просьбой вырезать ее из новогодних передач после участия в вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Она сообщила, что отнеслась к тому, что это кому-то не понравилось, с иронией. Саму вечеринку она назвала "арт-выставкой" и "арт-объектом".