Суд отправил в колонию уральца, угрожавшего отрубить руки своей дочери

Суд на Среднем Урале вынес приговор жителю Туринского района. Его отправили в колонию за истязание своей дочери и другие преступления.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с июня 2022 по февраль 2023 года уралец наносил побои и совершал насильственные действия в отношении своей несовершеннолетней дочери. А однажды, будучи в пьяном состоянии, отец вооружился топором и пригрозил, что отрубит ей руки.

Как отметили в прокуратуре, в 2019 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за истязание девочки. Тогда ему было назначено условное лишение свободы, во время которого он вновь стал издеваться над ней.

Сам отец свою вину признал частично. Туринский районный суд, с учетом ранее вынесенных приговоров, назначил извергу 4 года и 2 месяца колонии общего режима. Также с него в пользу дочери взыскана компенсация морального вреда в 200 тысяч рублей.