Умер командир роты, по мотивам боя которой Бондарчук снял свой фильм

В возрасте 71 года умер командовавший в Афганистане девятой ротой Валерий Востротин. В момент смерти он носил звание генерал-полковника.

Востротин скончался сегодня, 13 февраля, в загородном доме, сообщили "Ъ" вобщероссийской организации военных инвалидов "Воин", которой он руководил. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, с которым офицер боролся два года.

Востротин командовал девятой парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка. По мотивам этого боя Федор Бондарчук снял фильм "9 рота".