В Курской области объявлена ракетная опасность

В Курской области власти объявили ракетную опасность и рекомендовали жителям укрыться в убежищах.

"В Суджанском районе запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее он рассказал, что утром ВСУ обстреляли хутор Олешня в том же районе. "Никто из жителей не пострадал. Зафиксировано 6 прилётов. Повреждены 3 домовладения с хозяйственными постройками и гаражами, а также 3 личных автомобиля и сельскохозяйственная техника. Перебита линия электропередачи", - прокомментировал глава области.