Глава Первоуральска назначил новое руководство "Водоканала" взамен задержанного

Сергея Матафонова только несколько часов назад задержали правоохранители, а глава Первоуральска Игорь Кабец уже назначил нового директора МУП "Водоканал". Им стал Денис Ярин, передает местный телеканал "Интерра-ТВ".

"Сейчас данным вопросом занимаются следственные органы. Отмечу, что учреждение продолжает работу в штатном режиме. Мы занимаемся полной перезагрузкой работы "Водоканала". Мною принято решение - директором "Водоканала" будет назначен Денис Юрьевич Ярин", - заявил градоначальник.

Напомним, что Матафонов был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы "Водоканала" всего неделю назад - 6 февраля, после того, как Кабец принял решение о расторжении трудового договора с директором местного "Водоканала" Артуром Гузаировым. Как поясняли в мэрии, он не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения города.

Сегодня Матафонова задержали прямо на совещании в прокуратуре по коммунальным проблемам. Причина визита силовиков не уточняется.

Напомним, осенью прошлого года ситуация с водоснабжением жителей Первоуральска привела к уголовному делу. В дальнейшем первоуральцы призывали Владимира Путина вмешаться в "водный" произвол властей.