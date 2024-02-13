Госдума закрыла онлайн-трансляцию пленарного заседания

Госдума закрыла трансляцию пленарного заседания во вторник, 13 февраля, уже более, чем на час.

Сегодня палата должна рассматривать проект постановления об обращении Госдумы к парламентам государств – участников ОБСЕ о приостановке участия постоянной делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Также в повестке ратификация международных договоров, законопроекты о материальной ответственности добровольцев СВО, об информировании наследников о долгах наследодателей и об упрощении продажи квартир, купленных за счет средств маткапитала. Всего в повестке около 40 вопросов.

После начала СВО Госдума закрыла онлайн-трансляции заседаний. Их вернули только спустя почти год – в марте 2023 года. Тогда с предложением возобновить трансляции выступила депутат от "Новых людей" Сардана Авксентьева.