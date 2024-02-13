Киркоров приехал в ДНР и выступил перед ранеными бойцами

Певец Филипп Киркоров приехал в Горловку в ДНР, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, артист привез гумпомощь, подарки раненым, кондиционеры для местного детского центра. Певец также пообещал оплатить протезы трем бойцам и выступил перед сотрудниками и пациентами горбольницы.

Киркоров, угодивший в скандал после участия в так называемой голой вечеринке, заявил, что уезжать он никуда не собирается. "Я живу здесь. Жил и буду жить. У меня здесь дом, у меня здесь дети, у меня Бедрос — папа", - сказал он.

Источник SHOT сообщал, что Киркорову согласовали визит в ДНР, весь маршрут не раскрывается из соображений безопасности.

Напомним, ранее Киркоров был вынужден извиняться и оправдываться за посещение скандальной "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Артист заявил, что "заглянул на пять минут". По его словам, он получил приглашение на вечеринку, но не знал о ее характере. "В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь", — добавил певец.

После "голой" вечеринки Киркорова, а также других ее гостей начали вырезать из новогодних шоу, отменять концерты и мероприятия с их участием.