13 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" завершил снос аварийного и ветхого жилья на Уралмаше

Уральский девелопер "Атомстройкомплекс" завершил снос аварийного и ветхого жилья площадью почти 15 тысяч квадратных метров на Уралмаше в районе улиц Кировоградской – Кузнецова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, всего компания отселила более 1100 жителей из 26 устаревших и непригодных для проживания домов, а на освобожденной территории реализует проект "Северное сияние".

"Мы занимаемся этой площадкой почти 12 лет, за это время сформировали здесь престижный современный жилой квартал, насыщенный социальной инфраструктурой, с удобной логистикой, расположенный в шаговой доступности от метро. Уличный фронт мы создаем фасадами, стрит-ритейлом и благоустройством; на первых этажах домов уже разместились медицинские и образовательные центры. Рядом находятся школы, детские сады и зоны отдыха горожан, компания "Атомстройкомплекс" активно принимает участие в их развитии и модернизации. Наша команда разработала и передала городу проект благоустройства летнего парка "Уралмаш", сейчас ведет проектирование образовательного центра, включающего среднюю школу и детский сад, который планируется возвести внутри квартала на месте построенного еще в 1935 году здания МАОУ СОШ №77", - отметила директор по проектированию компании Екатерина Спирина.

ветхие дома в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В проекте учитываются требования федеральных стандартов к организации образовательного процесса, а также успешный опыт компании. "Атомстройкомплекс" – один из ключевых партнеров администрации Екатеринбурга и правительства Свердловской области в проектировании и строительстве объектов социальной инфраструктуры. Только в 2023 году застройщик ввел 120 тысяч квадратных метров социальных объектов, среди которых два детских сада и две школы.

новые жилые дома в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Помимо жилых зданий комфорт-класса с коммерческих помещений и паркингов, в квартале возведен деловой центр "ASK", один из первых бизнес-центров в этом районе. Он позволил малому бизнесу переехать из перепрофилированных бывших административных учреждений в современные офисы. Достоинства одного из самых масштабных проектов по развитию застроенных территорий "Атомстройкомплекса" неоднократно оценены на федеральном и международном уровне: ему присуждена награда международного профессионального конкурса FIABCI PRIX D’EXCELLENCE как "Лучшего проекта по развитию застроенных территорий", диплом Союза архитекторов России на национальном фестивале "Зодчество-2022".

Теги: жилье, снос, Уралмаш, Атомстройкомплекс


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