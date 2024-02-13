В Югре больницы приостанавливают прием пациентов из-за кори

В Сургуте в детской поликлинике №2 временно приостановили прием пациентов. Об этом сообщили в группе "Мамочки Сургута" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной стало то, что поликлинику посетил ребенок, у которого были признаки кори. В самой больнице сообщают о возобновлении работы со второй половины дня.

Кроме того, карантин из-за кори вводится в Федоровской городской больнице (Сургутский район). На сайте медучреждения сообщается, что в связи с введением карантинных мероприятий в больнице до 27 февраля прекращается плановый прием пациентов.

Экстренная и неотложная помощь оказывается в прежнем режиме.