Владимир Соловьев намекнул на нечистоплотность ЦИКа?

В Центризбиркоме высказались по поводу слов журналиста Владимира Соловьева о россиянах, подписавшихся под выдвижением в президенты Бориса Надеждина.

Соловьев в эфире своей передачи заявил, что эти люди – "враги народа", а списками, переданными в ЦИК, займутся "компетентные органы".

Примечательно, что федеральные законы гарантируют конфиденциальность персональных данных, переданных в ЦИК. Таким образом, Соловьев явно обвинил ведомство Эллы Памфиловой в нечистоплотности.

"Подписные листы всех кандидатов, которые их предоставили в ЦИК России, хранятся в режиме защиты и сохранности содержащихся в них персональных данных избирателей", - цитирует Telegram-канал Brief члена ЦИК Константина Мазуревского.

Высказывания Соловьева также прокомментировал и сам Борис Надеждин. "Единство нации достигается не единомыслием, а принятием реальности — у людей могут быть разные мнения и взгляды. Мне не приходит в голову обвинять и тем более угрожать преследованиями тех, кто поддерживает других кандидатов", - заявил политик.