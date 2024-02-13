Работали в условиях вседозволенности. Депутаты Екатеринбурга не смогли сразу утвердить реформу ларечной торговли

Депутаты думы Екатеринбурга перенесли рассмотрение вопроса "Об условиях размещения нестационарных торговых объектов на территории города". Выяснилось, что долгие годы владельцы киосков буквально работали в режиме вседозволенности, которую подарило им региональное правительство, а потому депутатам гордумы потребуется еще время, чтобы доработать уже имеющийся проект решений.

На сегодняшнем заседании гордумы глава департамента потребительского рынка и услуг Екатеринбурга Максим Чаплыгин рассказал, что до 2016 года владельцы киосков каждые 11 месяцев проходили согласование и заключали новый договор, однако в 2017 году была разработана новая схема размещения с бессрочным сроком действия. А далее становилось все хуже.

"В 2019 году правительство Свердловской области разрешило киоскам оставаться на местах, на которых они оставались с давних времен, с заключением договоров без процедуры торгов. Аналогичных возможностей размещения НТО в других регионах не предоставлялось, а в Свердловской области наоборот - даже не предъявлялось каких-либо требований, например, приведение внешнего вида в соответствие и других. Срок размещения НТО изначально составлял 1 год, однако в августе 2019 года по решению губернатора Свердловской области в целях предоставления предпринимателям времени окупить затраты, понесенные на ремонты после Чемпионата мира по футболу, вообще был увеличен до 3 лет. В 2022 году постановлением правительства РФ от 13 марта №353 было разрешено продлить без торгов договоры на размещение объектов. Губернатором было принято решение продлить договор без торгов на 2 года на демократичных условиях без предъявления требований, появившихся к этому времени и без приведения киосков в соответствие с требованиями ко внешнему виду", - разъяснил Чаплыгин, отметив, что срок действия ткущих договоров завершается в 2025 году.

Подобные действия со стороны регионального правительства привели к тому, что на данный момент 98% киосков размещены без проведения торгов, игнорируют требования к внешнему виду, а иногда и санитарию, и всего 39 договоров заключены по всем нормам и правилам.

"В этом кроется ответ на вопросы о том, что в Екатеринбурге созданы непрозрачные правила игры для участников рынка НТО, а также претензии к меняющимся требованиям к НТО. На самом деле, созданные правила не меняются уже долгое время. Например, требования к внешнему виду были приняты аж 4 года назад - в 2020 году, но мы не можем их применить к договорам которые заключены до 2020 года. А таких 98%. Вот они стоят и портят облик нашего города", - рассказал Чаплыгин.

Стоит отметить, что с помощью НТО закрывается потребность населения в торговых площадях, однако, по предоставленным чиновником данным, Екатеринбург занимает третье место по России по обеспеченности людей точками торговли. Обогнать уральскую столицу с ее перевыполненными нормативами более чем на 200% смогли только Москва и Санкт-Петербург.

Чтобы бороться с этим, администрация Екатеринбурга внесла в городскую думу проект решения в котором предлагается внести следующие изменения:

Изменить порядок определения размера платы за размещение НТО;

Уточнить правила заключения договора без проведения аукционов, договоров по результатам торгов;

Актуализировать отдельный пункт с учетом наработанной практики;

Привести областные документы в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное и региональное законодательство.

Первым делом чиновники хотят урегулировать вопрос с оплатой аренды. Например, сейчас рядом друг с другом могут располагаться НТО с продажей лотерейных билетов и ежемесячной арендой в 32 рубля за 1 кв.м. и ларек с мороженным, прошедший необходимую процедуру торгов с арендой в 1 тыс. 274 рубля за кв.м. в месяц. Более того, многие владельцы наживаются на предоставленной регионом возможности и сдают свое место третьим лицам за 50-60 тыс. рублей в месяц, фактически выплачивая в городскую казну всего 10 тыс. В связи с этим депутаты также предложили:

Запретить возможность заключения договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта, с физическими лицами, не являющимися ИП и применяющими специальный налоговый режим налог на профессиональный доход;

Закрепить обязанность правообладателя и не допускать использования НТО третьими лицами.

Помимо этого в Екатеринбурге хотят перестать ставить киоски наобум, применив научный подход. Исходя из коэффициента концентрации населения и площади того или иного района, его популярности, исторической и туристической ценности, а также транспортной доступности выстраивать карту размещения. Это позволило бы уравновесить количество НТО по городу и обеспечить население необходимым количеством торговых точек.

Несмотря на это, было принято решение перенести рассмотрение вопроса на боле поздний срок, чтобы успеть внести и проработать поправки. Депутаты отметили, что пополнение городского бюджета важная составляющая, однако не менее важно не допустить исчезновения предпринимательского сообщества и подготовить для него удобные и приемлемые для обеих сторон условия для ведения бизнеса.

"Действительно, вопрос НТО в Екатеринбурге достаточно остро стоит и настало время, когда нужно наводить с киосками порядок. Мы совсем недавно с Виктором Чукреевым посещали подобные киоски в Кировском районе и видели, что там творится: это и торговля непонятными изделиями, выпечкой. Это все располагается около школы, туда заходят ребятишки, покупают это все, торговля ведется без кассовых аппаратов, оплата осуществляется посредством телефонных переводов, полный бардак, антисанитария и так далее", - заявил председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности Артур Зиганшин.

Для обсуждения поправок было решено создать рабочую группу по регулированию и развитию НТО в Екатеринбурге. Изменения хотят внести как можно скорее, чтобы уже с 1 сентября 2024 года договоры заключались по новым правилам.