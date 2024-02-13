Путин отказался участвовать в дебатах с другими кандидатами в президенты

Избирательный штаб Владимира Путина отказался от бесплатного теле- и радиоэфира на федеральных каналах и станциях, которое полагается кандидатам в президенты России. Также Путин отказался от участия в предвыборных дебатах, сообщили в ЦИК.

Путин никогда не участвовал в предвыборных дебатах и не объяснял своего нежелания общаться с другими кандидатами в таком формате. В 2017-м году – в преддверии очередных президентских выборов – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков довольно туманно изложил свою аргументацию: "В его [Путина] случае его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию". Песков добавил, что "такие дебаты достаточно бессмысленны по своей сути".