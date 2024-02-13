Губернатор Андрей Травников принял участие в церемонии открытия XII международного форума «Сибирская строительная неделя – 2024»

Глава Новосибирской области ознакомился с выставкой, на которой представлены самые современные разработки в сфере промышленного и жилищного строительства, российское оборудование и стройматериалы, техника и программное обеспечение, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Андрей Травников приветствовал участников расширенного заседания Правления Российского Союза строителей.

«Стройиндустрия для нашего региона это не только инструмент для реализации инфраструктурных, социальных проектов, выполнения задачи Президента по обеспечению жителей жильём, но и значимая часть экономики, регионального экспорта, если мы говорим про стройматериалы и оборудование. Поэтому все вопросы и задачи по стимулированию развития стройиндустрии и строительной отрасли для нас крайне важны и интересны. Считаю, что срочные задачи импортозамещения, с которыми мы столкнулись в 2022 году, были достаточно оперативно решены. Это не значит, что нам некуда двигаться, ещё есть позиции, которые требуют организации производства в стране или в отдельных регионах. Но если посмотреть на реализацию крупных жилищных, социальных проектов, то в целом мы научились обеспечивать строительство материалами, оборудованием, которое производится преимущественно в Российской Федерации, иногда в дружественных государствах», - заявил Губернатор Новосибирской области.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко отметил значимость проведения форума-выставки: «Я в третий раз присутствую здесь. С каждым годом всё большее количество специалистов. Могу точно отметить: за три года Сибирская строительная неделя по масштабам превратилась в одно из самых значимых мероприятий для строительной отрасли нашей страны, проводимых ежегодно».

В ходе расширенного заседания Правления Российского Союза строителей рассматривались вопросы инновационного развития и технологической независимости отечественной строительной отрасли, совершенствование технического регулирования строительства.

Также на полях форума прошли рабочие встречи Губернатора Андрея Травникова с начальником Главного управления государственной экспертизы Игорем Маныловым, заместителем руководителя Федерального казначейства Александром Демидовым.

В частности, Андрей Травников и Игорь Манылов обсудили вопросы взаимодействия при проведении строительной экспертизы крупных инфраструктурных объектов, возводимых на территории области.

Глава региона отметил плодотворное сотрудничество с органами экспертизы и вклад специалистов Главгосэкспертизы в успешную реализацию региональных строительных проектов. «Готовы и дальше в рамках взаимодействия участвовать в продвижении идей, которые облегчат жизнь проектировщиков и строителей», – подчеркнул Губернатор.





Начальник Главгосэкспертизы отметил активную позицию региональных властей и глубокое погружению в специфику объектов строительства. Игорь Манылов также анонсировал открытие в Новосибирске территориального отдела Сибирского филиала Главгосэкспертизы России.