13 Февраля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Губернатор Андрей Травников принял участие в церемонии открытия XII международного форума «Сибирская строительная неделя – 2024»

Глава Новосибирской области ознакомился с выставкой, на которой представлены самые современные разработки в сфере промышленного и жилищного строительства, российское оборудование и стройматериалы, техника и программное обеспечение, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Андрей Травников приветствовал участников расширенного заседания Правления Российского Союза строителей.

травников(2024)|Фото: nso.ru

«Стройиндустрия для нашего региона это не только инструмент для реализации инфраструктурных, социальных проектов, выполнения задачи Президента по обеспечению жителей жильём, но и значимая часть экономики, регионального экспорта, если мы говорим про стройматериалы и оборудование. Поэтому все вопросы и задачи по стимулированию развития стройиндустрии и строительной отрасли для нас крайне важны и интересны. Считаю, что срочные задачи импортозамещения, с которыми мы столкнулись в 2022 году, были достаточно оперативно решены. Это не значит, что нам некуда двигаться, ещё есть позиции, которые требуют организации производства в стране или в отдельных регионах. Но если посмотреть на реализацию крупных жилищных, социальных проектов, то в целом мы научились обеспечивать строительство материалами, оборудованием, которое производится преимущественно в Российской Федерации, иногда в дружественных государствах», - заявил Губернатор Новосибирской области.

сибирская строительная неделя(2024)|Фото: nso.ru

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Сергей Музыченко отметил значимость проведения форума-выставки: «Я в третий раз присутствую здесь. С каждым годом всё большее количество специалистов. Могу точно отметить: за три года Сибирская строительная неделя по масштабам превратилась в одно из самых значимых мероприятий для строительной отрасли нашей страны, проводимых ежегодно».

сибирская строительная неделя, травников(2024)|Фото: nso.ru

В ходе расширенного заседания Правления Российского Союза строителей рассматривались вопросы инновационного развития и технологической независимости отечественной строительной отрасли, совершенствование технического регулирования строительства.

Также на полях форума прошли рабочие встречи Губернатора Андрея Травникова с начальником Главного управления государственной экспертизы Игорем Маныловым, заместителем руководителя Федерального казначейства Александром Демидовым.

сибирская строительная неделя(2024)|Фото: nso.ru

В частности, Андрей Травников и Игорь Манылов обсудили вопросы взаимодействия при проведении строительной экспертизы крупных инфраструктурных объектов, возводимых на территории области.

Глава региона отметил плодотворное сотрудничество с органами экспертизы и вклад специалистов Главгосэкспертизы в успешную реализацию региональных строительных проектов. «Готовы и дальше в рамках взаимодействия участвовать в продвижении идей, которые облегчат жизнь проектировщиков и строителей», – подчеркнул Губернатор.

сибирская строительная неделя(2024)|Фото: nso.ru

Начальник Главгосэкспертизы отметил активную позицию региональных властей и глубокое погружению в специфику объектов строительства. Игорь Манылов также анонсировал открытие в Новосибирске территориального отдела Сибирского филиала Главгосэкспертизы России.

Теги: сибирская строительная неделя, андрей травников, инфраструктурные объекты, строительная отрасль


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