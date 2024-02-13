Глава полиции Екатеринбурга просит увеличить число видеокамер на улицах

Глава управления МВД по Екатеринбургу Максим Метелица хочет, чтобы на улицах города стало больше камер видеонаблюдения. Об этом он заявил на сегодняшнем заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности в гордуме.

Председатель комиссии Игорь Володин поинтересовался у Метелицы, действительно ли камер по городу не хватает.

"Если бы вы конкретизировали, сколько и в каких местах хотели бы их видеть, мы бы вышли с ходатайством от комиссии на главу города и попытались бы этот вопрос решить", - сообщил Володин.

Глава полиции ответил, что количество видеокамер системы "Безопасный город" положительно сказывается на раскрываемости преступлений.

"Я думаю, что чем больше будет этих камер, то и результативность будет больше. Поэтому мы подготовим отдельное предложение и представим", - пообещал Максим Метелица.

Напомним, также сегодня глава УМВД по Екатеринбургу заявил о почти стопроцентной раскрываемости убийств.