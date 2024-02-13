13 Февраля 2024
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Происшествия В России
Фото: Следственный комитет РФ

Арестованных по делу Merlion сотрудников ФСБ проверят по делу о вымогательстве 3,7 млрд рублей

Бывших сотрудников ФСБ и Следственного комитета РФ подозревают в вымогательстве 3,7 млрд рублей у бизнесмена Константина Пономарева, который ранее отсудил у IKEA 25 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, на связь с этим преступлением проверяют арестованных по делу Merlion бывших сотрудников ФСБ и СК. Они якобы обещали Пономареву отмену приговора, условно-досрочное освобождение и снятие ареста со счетов.

В ноябре 2023 года несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, курировавших деятельность правоохранительных органов, задержали по связанному с компанией Merlion делу. По версии правоохранителей, они вымогали пять миллиардов рублей у руководства фирмы за завершение следствия. Сегодня обвиняемые находятся под домашним арестом. СК России заявлял, что против Merlion действовало криминальное общество.

Владелец компании "Системы автономного электроснабжения" Пономарев известен тем, что в 2010 году выиграл суд у IKEA, получив от компании 25 млрд рублей. Это была задолженность за аренду электрогенераторов, которые стояли в магазинах компании. В 2019 году Пономарева приговорили к десяти годам колонии из-за неуплаты налогов.

Напомним, в апреле 2021 года Кирилла Черкалина, возглавлявшего управление "К" службы экономической безопасности ФСБ России, приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишению воинского звания. Свою вину он признал. Также суд взыскал с экс-подполковника более 600 млн руб. по искам пострадавших.

Уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае 2019 года. Ему вменялось получение взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее 637 млн рублей у деловых партнеров Ткача и Гляделкина.

По делу также были арестованы бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Черкалин, как полагает следствие, руководил преступной группой.

Теги: Merlion, сотрудники ФСБ, вымогательство, Пономарев


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