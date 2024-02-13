13 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава УМВД по Екатеринбургу заявил о почти стопроцентной раскрываемости убийств

Число преступлений в Екатеринбурге, совершенных в 2023 году, снизилось, а раскрываемость отдельных категорий приближается к 100%. Об этом заявил глава городского управления МВД Максим Метелица на сегодняшнем заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности в гордуме.

По его словам, в прошлом году на 10% снизилось число имущественных преступлений. Из них более чем на 15% снизилось число краж; краж транспорта – почти на 20%; грабежей – более чем на 26%; разбойных нападений – более чем на 33%. А уровень уличной преступности в Екатеринбурге по итогам прошлого года снизился на 26%.

"В 2023 году раскрыто более 8 тысяч преступлений, в том числе более 7 тысяч преступлений общеуголовной направленности. Хочу отметить высокие показатели раскрываемости наиболее опасных преступлений. Раскрываемость убийств приближена к 100%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – практически 100%, изнасилования – 100%, разбойные нападения – 96%", - заявил Максим Метелица.

Также он остановился на теме мигрантов. По данным главы УМВД, в прошлом году на миграционный учет было поставлено более 288 тысяч иностранцев, что на 9% больше, чем в 2022 году.

"За истекший год подразделениями по вопросам миграции было выявлено более 7 тысяч фактов фиктивной постановки иностранных граждан на учет по месту пребывания. В результате принятых мер с миграционного учета снято более 148 тысяч иностранных граждан", - отметил Метелица, добавив, что рост преступлений, совершаемых мигрантами, не допущен.

По его сведениям, количество преступлений, совершенных иностранцами, даже снизилось на 18%.

"Оперативная обстановка на территории Екатеринбурга по итогам прошедшего года характеризуется стабильно", - добавил Максим Метелица.

Теги: МВД, преступления, раскрытие, Екатеринбург


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