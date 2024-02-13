Щёлковская компания «МЕТИЗ» - производитель комплектующих для отечественных протезов- будет сотрудничать с РГСУ

Ректор Российского государственного социального университета Андрей Хазин и генеральный директор компании «МЕТИЗ» Яна Ермалюк подписали Соглашение о взаимном сотрудничестве. В планах – создание образовательных программ и реализация совместных проектов.

Щёлковская компания «МЕТИЗ» ставит перед собой задачу не только производить современные модули и протезировать пациентов, но и растить будущие кадры вместе с образовательными учреждениями.

«Щёлковские предприятия всё чаще прибегают к практике воспитания собственных кадров на базе образовательных учреждений. Опыт показывает, что это один из самых эффективных способов занять рабочие места квалифицированными сотрудниками, имеющими необходимый опыт и знания», — сказал Глава городского округ Щёлково Андрей Булгаков.

В декабре прошлого года студенты медицинского факультета РГСУ прошли в щёлковской компании практику по основам реабилитации, которая завершилась успешной защитой.