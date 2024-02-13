Полиция моды: депутат Матвеев раскритиковал "женственные" сумки москвичей

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев выслеживает в центре Москвы мужчин с "нетрадиционными" сумками. А потом публикует свои комментарии к их аксессуарам в Telegram.

Сложно сказать, серьезны ли претензии Матвеева или он пародирует "перегибы", которые часто стали происходить в связи с принятием многочисленных законопроектов, нацеленных на сохранение "традиционных ценностей".

В видео, опубликованном в канале депутата, он снимает мужчин с офисными сумками для документов и ноутбуков и потом комментирует: "Пошла какая-то странная мода, уже несколько лет: мужики стали ходить с женскими сумками. Типа как бы это у них такие портфельчики. Вот и думай, может надо навести все-таки порядок в Государственной Думе. Потому что народ подраспустился: кто-то в джинсах, понимаешь, ходит. Ну и женские сумки – это просто какой-то подрыв скрепности".