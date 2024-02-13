Медведев: заграничным политикам нет равных в вербальной диарее

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался по поводу мнений премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца об интервью Владимира Путина Такеру Карлсону.

"И это им не так, и аргументы не те, и вообще ничего не нравится. Что тут скажешь? Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Кроме того, проведен отличный урок русской истории, слушая который, многие граждане западных стран впервые отыскали "Украину" на карте мира.

"А американский дед Дементий лихорадочно вспоминал не только свое имя, но и кто же был первым президентом США. Наполеон? Черчилль? Фрэнк Синатра? А, ну, конечно же, Чингачгук",- написал бывший президент России.

По мнению Медведева, в ближайшее время "все эти сунаки, шольцы, макроны (он же Миттеран у деда Дементия) и прочие байдены поменяют загаженные памперсы и расправят свои обвисшие плечи, однако их вербальная диарея продолжится".

"Ибо она и есть их главная повседневная работа. Именно ее они и предъявляют своим избирателям. И в этом им нет равных", - считает Медведев.