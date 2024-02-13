В Югре прокуратура обязала школы обновить учебники

В Югре в Белоярском районе прокуратура обязала школы обеспечить детей новыми учебниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Во время проверки надзорное ведомство установило, что в школах использовались учебники, срок которых истек. В ведомстве отмечают, что это не позволяет ученикам надлежащим образом осваивать школьные программы и нарушает закон "Об образовании в РФ".

Ведомство внесло представления руководителям школ. Требования прокуратуры рассмотрены и удовлетворены.

Заключены договоры на поставку недостающих учебников, школьники обеспечены новыми учебными пособиями.