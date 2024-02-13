СМИ: Из "Справедливой России" могут убрать посты сопредседателей

Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" в скором времени может вернуться к своему историческому наименованию "Справедливая Россия", пишет газета "Ведомости". Кроме того, по данным издания, постов сопредседателей могут быть лишены бывшие руководители "Патриотов России" Геннадий Семигин и "За правду" Захар Прилепин. Такой сценарий обсуждается внутри партии, сообщил источник газеты.

По словам другого собеседника "Ведомостей", к этому подтолкнули, в том числе, "не самые удачные" для справороссов региональные выборы. Виновными в провале, по данным источников, председатель Сергей Миронов посчитал в том числе "ультрапатриотические силы", которые примкнули к партии в феврале 2021 года.

Напомним, в 2022 году сообщалось, что сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Захар Прилепин намерен принять участие в предстоящих выборах президента России и готовится к выдвижению. Но на съезде в мае 2023 года Миронов заявил, что партия на предстоящих в 2024 году президентских выборах не будет выдвигать кандидата из своего числа, а поддержит действующего президента Владимира Путина.