В Таджикистане чиновников обязали выучить два иностранных языка

В Таджикистане всем судьям и государственным служащим придется в течение года начать "углубленно изучать иностранные языки", соответствующее поручение дал президент страны Эмомали Рахмон.

Глава государства на встрече с назначенными судьями сообщил, что каждый чиновник обязан на высоком уровне знать родной язык и владеть на приличном уровне еще двумя иностранными языками.

Если чиновники не начнут обучение, к ним будут применяться "необходимые меры".