В Первоуральске задержали врио директора местного "Водоканала"

В Первоуральске задержали временно исполняющего обязанности директора местного "Водоканала" Сергея Матафонова.

Как сообщает первоуральский канал "Интерра ТВ", Матафонова задержали на совещании в прокуратуре по коммунальным проблемам. Причина визита силовиков не уточняется.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что у ведомства пока нет информации о задержании врио главы "Водоканала".

Напомним, на прошлой неделе мэр Первоуральска Игорь Кабец принял решение о расторжении трудового договора с директором местного "Водоканала" Артуром Гузаировым. Как поясняли в мэрии, он не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения города.

Временно исполняющим обязанности главы предприятия был назначен Сергей Матафонов. Ранее он занимал пост заместителя директора ППМУП "Водоканал".

Осенью прошлого года ситуация с водоснабжением жителей Первоуральска привела к уголовному делу. В дальнейшем первоуральцы призывали Владимира Путина вмешаться в "водный" произвол властей.