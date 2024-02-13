Зюганов назвал возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Глава КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на заседании фракции в Госдуме, сообщил, когда может состояться послание президента России Федеральному собранию.

"По посланию президента я задал вопрос: я так понял, что будет в конце февраля", - приводит ТАСС слова Зюганова.

Напомним, последнее послание состоялось 21 февраля 2023 г., до этого его несколько раз анонсировали. Депутатов Госдумы обязали перед посланием трижды провериться на коронавирус.