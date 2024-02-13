Сотрудники ТМК провели первый корпоративный форум волонтеров, на котором обсуждались различные социальные проекты

Первый форум волонтеров Благотворительного фонда "Синара" собрал в научно-техническом центре Трубной металлургической компании (ТМК) в Москве 140 сотрудников компании и ее партнеров. Участники мероприятия поделились своим опытом, обсудили социальные проекты и ознакомились с успешными кейсами благотворительных инициатив, сообщает пресс-служба ТМК.

Лидеры общественных организаций выступили перед волонтерами, рассказывая о перспективах развития экотуризма, возможностях масштабирования экологических проектов, преимуществах безвозмездной профессиональной помощи и интеллектуальном волонтерстве. Форум стал площадкой обмена опытом и идеями, способствующим развитию благотворительных и общественных инициатив.

Кроме этого, в рамках форума прошло почетное награждение активных волонтеров и волонтерских команд за их важные проекты. За достижения в области волонтерской деятельности, участникам были вручены официальные благодарственные письма. Вторая часть мероприятия была представлена стратегической сессией, которая посвящалась разработке социальных проектов. Сессия завершилась защитой презентаций, в которых представители команд предлагали проекты, направленные на помощь детям-сиротам, людям с ограниченными возможностями здоровья, развитие донорского движения, профилактику асоциальных явлений и другие сферы. В последствии, эти интересные инициативы будут распространяться на территории предприятий-попечителей Благотворительного фонда "Синара".