Премьер Японии собрался добиться дипломатического прорыва на встрече с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида активизирует усилия для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он стремится к "дипломатическому прорыву" в попытке спасти свои пошатнувшиеся позиции в политике, приводит ТАСС данные Financial Times.

Осенью прошлого года Кисида отправил прежнее правительство страны в отставку, назначив новых министров. Политик надеялся, что кадровые перестановки помогут правительству восстановить популярность перед парламентскими и премьерскими выборами в 2024 г. В новом кабинете министров сменилось 11 человек из 19, теперь в нем – пять женщин, что является рекордом. Многих ключевых соратников Кисида оставил в правительстве, просто поменяв их местами. Так, министром иностранных дел назначена экс-министр юстиции Йоко Камикава. На своих постах остались главы министерства финансов, промышленности и главный секретарь кабмина. Все эти люди известны своими консервативными политическими взглядами.