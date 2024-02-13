Югорчане застряли под Челябинском из-за столкновения тепловоза с грузовым поездом

Жители Югры застряли в Челябинской области из-за столкновения тепловоза с грузовым поездом на станции Бердяуш.

Инцидент произошел вчера вечером. Как сообщили Накануне.RU в уральской транспортной прокуратуре, при выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции Бердяуш машинист тепловоза ЧМЭ-3 N 8502 выехал на запрещенный сигнал светофора, в связи с чем произошло столкновение с грузовым поездом N 2336. В результате столкновения никто не пострадал. Однако оба поезда сошли с рельсов, повреждены оба полотна железной дороги.

Из-за аварии задержаны несколько пассажирских поездов дальнего следования, в том числе югорский "Нижневартовск - Пенза".

"Мегаполис" сообщает, что машинист маневренного поезда был мертвецки пьян. Якобы он договорился со знакомым фельдшером, что вместо него обязательную проверку на трезвость пройдет его помощник. Попав на работу, машинист продолжил пить.

Ущерб от этой пьяной аварии составляет сотни миллионов рублей.