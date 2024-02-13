МВФ: Использование активов РФ Западом должно быть обосновано юридически

Возможная конфискация на Западе замороженных активов России должна быть юридически обоснована, чтобы избежать каких-либо рисков, заявила первый заместитель главы Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

По ее словам, МВФ не участвует в обсуждении этой конфискации, решение о возможном использовании российских активов принимают только удерживающие их страны. Но фонд оценит влияние такого шага на мировую экономику, отметила Гопинат. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Совет Евросоюза утвердил документ, дающий возможность использовать прибыль от замороженных активов России для Украины. Депозитарии в ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению, они должны будут хранить их на отдельных счетах.