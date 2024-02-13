13 Февраля 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Медицина, образование, спорт: более 200 новых соцобъектов получили жители Новосибирской области благодаря нацпроектам

Пятилетка реализации национальных проектов, инициированных Президентом России, позволила строительной отрасли Новосибирской области поставить рекорд по вводу в эксплуатацию социальных объектов. С 2019 по 2023 годы карта региона пополнилась 289 новыми социальными объектами, из них 203 построены в рамках нацпроектов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Министр строительства региона Алексей Колмаков отметил, что реализация нацпроектов стала мощным толчком для увеличения объемов строительства социально-значимых объектов на территории Новосибирской области.

«За последние пять лет количество введенных объектов социальной инфраструктуры выросло более, чем в два раза: с 36 объектов, введенных в эксплуатацию в 2018 году до рекордных 80 объектов в 2023 году. Всего же в 2023 году одновременно в работе минстроя в разных стадиях – от проектирования до строительства – находилось 217 объектов, в том числе 36 социальных жилых домов. Это беспрецедентное количество за все время», – подчеркнул министр Алексей Колмаков.

(2024)|Фото: nso.ru

В числе 80 новых учреждений, построенных в 2023 году 39 – это объекты медицины, 6 объектов образования, 2 спортивных комплекса и один, но очень знаковый объект культуры, – ДК в Карасуке, история которого длилась более 30 лет. В некоторых населенных пунктах социальные объекты появились впервые.

Особое направление – строительство жилья для льготных категорий граждан – детей-сирот и для служебного жилья. По итогам 2023 года введено в эксплуатацию 32 дома – это 286 квартир. Кроме того, приобретены на первичном рынке 22 служебные квартиры, в том числе в Маслянинском и Чулымском районах, а также в Искитиме и Оби. На эти цели в прошлом году было направлено 1,38 млрд рублей. За пять лет объем финансирования данного направления возрос в 7 раз.

(2024)|Фото: nso.ru

Как обозначил Губернатор Андрей Травников на заседании, посвящённом итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области, – задачи перед министерством строительства остаются прежними – строить много и строить качественно. «Качественно администрировать, качественно выполнять функцию заказчика при таких объёмах строительства социальной и инженерной инфраструктуры, которых мы достигли», – подчеркнул Андрей Травников.

Теги: нацпроекты, андрей травников, строительство социальных объектов, президент, инфраструктурное развитие


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